Руководитель Hypercube рассказал об основных идеях проекта с РФС

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Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал об основных идеях по проекту с Российским футбольным союзом (РФС).
Руководитель Hypercube рассказал об основных идеях проекта с РФС
  • РИА Новости

«Показатели российской сборной и клубов в последние годы пошли на спад. За последние три года показатели российских клубов падали сильнее, чем в аналогичных странах Европы. Нужно переломить эту тенденцию. Если показатели не перестанут падать, то Россия потеряет прямую путёвку в Лигу чемпионов. Мы проанализировали большое количество различных решений, расскажем о том, какие могут помочь. Опирались на большие массивы данных, провели более 100 конференций с игроками, менеджерами, функционерами. Проводили анкетирование, собрали более 5 тыс. анкет людей, так или иначе задействованных в российском футболе», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Напомним, 13 июля в прессе появилась информация, что РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.

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