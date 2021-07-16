В Токио с COVID-19 впервые госпитализировали члена иностранной сборной ОИ

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Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Токио с COVID-19 впервые госпитализировали члена иностранной сборной ОИ
  • Reuters

Как сообщает телеканал Asahi TV, член нигерийской сборной, которому больше 60 лет, получил положительный результат теста после прибытия в токийский аэропорт Нарита.

Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта.

Решение о госпитализации было принято из-за возраста и наличия хронических заболеваний.

Сообщается, что болезнь протекает в лёгкой форме.

Ранее Бах заявил о недопустимости политических протестов на Олимпиаде в Токио.

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