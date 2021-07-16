В Токио с COVID-19 впервые госпитализировали члена иностранной сборной ОИ
- Reuters
Как сообщает телеканал Asahi TV, член нигерийской сборной, которому больше 60 лет, получил положительный результат теста после прибытия в токийский аэропорт Нарита.
Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта.
Решение о госпитализации было принято из-за возраста и наличия хронических заболеваний.
Сообщается, что болезнь протекает в лёгкой форме.
Ранее Бах заявил о недопустимости политических протестов на Олимпиаде в Токио.