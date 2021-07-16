Бах заявил о недопустимости политических протестов на Олимпиаде в Токио

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предупредил спортсменов, что необходимо избегать политических акций на медальном пьедестале летних Олимпийских игр в Токио.
Бах заявил о недопустимости политических протестов на Олимпиаде в Токио
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Пьедестал и церемония награждения не предназначены для политических протестов или других демонстраций. Они нужны для того, чтобы чествовать олимпийцев и обладателей медалей за спортивные достижения, а не за их личные взгляды. Задача заключается в том, чтобы собрать весь мир в одном месте и мирно соревноваться друг с другом. Этого никогда не случится, если Олимпийские игры будут вызывать разногласия», — сказал Бах в интервью Financial Times.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.

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