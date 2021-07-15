Генсек ООН призвал к соблюдению перемирия во время Олимпиады

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны к соблюдению олимпийского перемирия во время грядущих Игр в Японии.
Генсек ООН призвал к соблюдению перемирия во время Олимпиады
  • Reuters
  • © Naoki Ogura

«Олимпийское перемирие — это традиционный сигнал к тому, чтобы все пушки молчали в период проведения игр. Люди и народы могут развить эту передышку, чтобы установить длительный режим прекращения огня и найти путь к устойчивому миру… Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш отметил, что «стремление к миру и объединению для общих целей ещё важнее в этом году», так как весь мир борется, «чтобы положить конец пандемии».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио.

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