Генсек ООН призвал к соблюдению перемирия во время Олимпиады

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны к соблюдению олимпийского перемирия во время грядущих Игр в Японии.

«Олимпийское перемирие — это традиционный сигнал к тому, чтобы все пушки молчали в период проведения игр. Люди и народы могут развить эту передышку, чтобы установить длительный режим прекращения огня и найти путь к устойчивому миру… Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш отметил, что «стремление к миру и объединению для общих целей ещё важнее в этом году», так как весь мир борется, «чтобы положить конец пандемии».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио.