Генсек ООН призвал к соблюдению перемирия во время Олимпиады
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«Олимпийское перемирие — это традиционный сигнал к тому, чтобы все пушки молчали в период проведения игр. Люди и народы могут развить эту передышку, чтобы установить длительный режим прекращения огня и найти путь к устойчивому миру… Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», — приводит ТАСС его слова.
Гутерреш отметил, что «стремление к миру и объединению для общих целей ещё важнее в этом году», так как весь мир борется, «чтобы положить конец пандемии».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио.