Мостовой — о переходе Иосифова в «Вильярреал»: там он почувствует, что такое настоящий подход к футболу

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о переходе российского хавбека Никиты Иосифова в испанский «Вильярреал».

«Иосифов молодец, красавчик. Для паренька такой переход — это отлично. Он сейчас на себе почувствует, что такое настоящий подход к футболу. В Испании его, как здесь, по головке гладить не будут, поверьте мне. А то в России два матча сыграл бы в основе «Локомотива» и уже начались бы агентские игры, контракты, повышение зарплаты. Пришлось бы отбиваться от этого всего», — приводит слова Мостового Sport24.

Он выразил надежду, что и другие молодые российские игроки последуют его примеру и не побоятся уехать из домашнего чемпионата.

«Да, он поедет на меньшие деньги в перспективе, наверное. Зато будет играть в Европе и сможет конкурировать с сильнейшими. Даже постоянная практика в третьем дивизионе Испании пойдёт ему на пользу. Спокойно там поиграет, потренируется, потом пробьётся в основную команду», — добавил Мостовой.

20-летний Иосифов покинул московский «Локомотив» нынешним летом на правах свободного агента. В его активе шесть матчей за основной состав столичной команды, в которых он не отметился результативными действиями.

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