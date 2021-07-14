В «Рубине» рассказали, сколько клубов интересуются Кварацхелией

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, сколько топ-клубов заинтересованы в покупке грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
В «Рубине» рассказали, сколько клубов интересуются Кварацхелией

«Вся история с ним развернулась раньше, чем раскочегарилось трансферное окно. Это большой игрок, и такие большие переходы случаются в тот момент, когда сходятся все звёзды. Им интересуются четыре больших клуба, даже 3,5. Всё остальное ещё на стадии консультации», — приводит слова Яровинского «Матч ТВ».

20-летний Кварацхелия, являющийся воспитанником тбилисского «Динамо», играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 51 матче за казанский клуб.

Ранее в «Рубине» прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву.

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