В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к российскому полузащитнику Алану Дзагоеву.

«А кто это — Алан Дзагоев? Я не знаю такого футболиста. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведём и вести не будем», — приводит слова Яровинского «Матч ТВ».

31-летний Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В общей сложности в его активе 77 голов и 90 результативных передач в 375 матчах за московский клуб, в составе которого он трижды стал чемпионом РПЛ и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России. Нынешним летом он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом Дзагоева.