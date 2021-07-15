У одного из участников Кубка мира по шахматам в Сочи выявлен коронавирус

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о выявлении случая заболевания коронавирусной инфекцией среди участников Кубка мира по шахматам в Сочи.

Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, результат теста стал известен во время первой партии второго круга турнира. В соответствии с медицинским протоколом Кубка мира шахматист, имя которого не разглашается, покинул игровую зону, ему было засчитано техническое поражение, и он был помещён на карантин.

Отмечается, что его соперник по партии также покинул игровую зону и ему предстоит пройти дополнительное тестирование.

Ранее сообщалось, что Дворкович высказался о подготовке Непомнящего к матчу с Карлсеном.