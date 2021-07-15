В РФС высказались о ситуации с допуском на стадионы по QR-кодам

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос по поводу допущения на стадионы болельщиков по QR-кодам.

«Окончательного понимания ещё нет по этому поводу. Мы общаемся с Роспотребнадзором и выступаем за увеличение посещаемости стадионов. И поддерживаем инициативу клубов, чтобы у болельщиков с антителами и вакцинированных не было ограничений по посещению матчей. В ближайшее время такое решение будет принято», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

Ранее президент РФС отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от вакцинации.