В РФС высказались о ситуации с допуском на стадионы по QR-кодам
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- АГН «Москва»
«Окончательного понимания ещё нет по этому поводу. Мы общаемся с Роспотребнадзором и выступаем за увеличение посещаемости стадионов. И поддерживаем инициативу клубов, чтобы у болельщиков с антителами и вакцинированных не было ограничений по посещению матчей. В ближайшее время такое решение будет принято», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.
Ранее президент РФС отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от вакцинации.