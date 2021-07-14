Мальдини подтвердил переход Жиру в «Милан»

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Технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини подтвердил информацию о предстоящем трансфере форварда лондонского «Челси» Оливье Жиру.
Мальдини подтвердил переход Жиру в «Милан»
  • Reuters
  • © David Klein

«Жиру должен приехать завтра. У нас будет пара «молодых» нападающих. Оливье — чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надёжный игрок и может поделиться опытом с очень молодой командой. Также может появиться и действительно молодой нападающий», — приводит слова Мальдини MilanNews.

34-летний Жиру выступает за «Челси» с 2018 года. В его активе 39 голов и 14 результативных передач в 119 матчах за лондонский клуб, с который он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о трансфере Доннаруммы.

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