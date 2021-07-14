ПСЖ объявил о трансфере лучшего игрока Евро-2020 Доннаруммы
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним голкипером рассчитано до 2026 года.
Предыдущим клубом Доннаруммы был итальянский «Милан», который он покинул нынешним летом в качестве свободного агента. В его активе 251 матч за россонери, 88 из которых он отыграл на ноль.
В составе сборной Италии он стал победителем Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.
Ранее появилась информация, что Лионель Месси подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет.