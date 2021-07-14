Баскетболист Томас перешёл из «Зенита» в УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с американским форвардом Уиллом Томасом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один год.

Томас играл за петербургский «Зенит» с 2019 года и покинул команду по истечении контракта. За два сезона он провёл 87 матчей, в среднем за игру набирая девять очков и выполняя 4,7 подбора, 1,2 ассиста, 0,7 перехвата, 0,2 блок-шота при 0,8 потери.

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