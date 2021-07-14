Нестеров вернулся из клуба НХЛ «Калгари» в ЦСКА

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России защитник Никита Нестеров подписал контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА.

По словам президента ЦСКА Игоря Есмантовича, слова которого передаёт ТАСС, официально о переходе игрока будет объявлено после завершения всех юридических вопросов с Национальной хоккейной лигой.

«Это просто техническая доработка. Никита Нестеров официально в ЦСКА», — добавил президент клуба.

28-летний Нестеров минувший сезон провёл в «Калгари Флеймз», отыграв за канадский клуб 38 матчей и набрав четыре (0 + 4) очка. Прежде он выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

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