Нестеров вернулся из клуба НХЛ «Калгари» в ЦСКА

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России защитник Никита Нестеров подписал контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА.
Нестеров вернулся из клуба НХЛ «Калгари» в ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

По словам президента ЦСКА Игоря Есмантовича, слова которого передаёт ТАСС, официально о переходе игрока будет объявлено после завершения всех юридических вопросов с Национальной хоккейной лигой.

«Это просто техническая доработка. Никита Нестеров официально в ЦСКА», — добавил президент клуба.

28-летний Нестеров минувший сезон провёл в «Калгари Флеймз», отыграв за канадский клуб 38 матчей и набрав четыре (0 + 4) очка. Прежде он выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Фёдорова главным тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить