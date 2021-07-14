Васин высказался о критике в свой адрес со стороны болельщиков

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Защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал, обращает ли он внимание на критику в свой адрес со стороны болельщиков.
Васин высказался о критике в свой адрес со стороны болельщиков
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Уже нет. В таком возрасте и с таким опытом намного проще. Было время, когда это давило сильно, а сейчас где-то даже с юмором отношусь ко многим комментариям. Иногда люди перегибают палку, но их можно понять», — цитирует Васина Sport24.

По словам защитника, он тоже критикует игроков во время просмотра матчей.

«Смотрю матч любимой команды Национальной баскетбольной лиги и расстраиваюсь, когда у игроков что-то не получается. И всё. Как у них прошла неделя, на уколах ли они играли, плохо ли им — тебя это не волнует. Важна игра. Ты болеешь и хочешь, чтобы команда победила. Остальное уходит на второй план», — сказал он.

Васин считает, что если игрок вышел на поле, то он должен играть, несмотря на боль.

«Вышел — давай играй! Более умный и опытный футболист может лишний раз вообще пропустить матч. Бывает и такое состояние: у тебя болит левая нога и ты не можешь разворачиваться в левую сторону, но в целом бегать способен. Выходишь, а потом происходит ситуация, когда эта мелочь влияет на результат», — сказал защитник.

Ранее Васин признался, что хотел завершить карьеру в конце прошлого сезона.

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