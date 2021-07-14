Васин признался, что хотел завершить карьеру в конце прошлого сезона

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Защитник московского ЦСКА рассказал, сколько лет он ещё хотел бы играть в футбол.
Васин признался, что хотел завершить карьеру в конце прошлого сезона
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Так далеко я не загадываю, учитывая, как сложились последние несколько сезонов. Местами казалось, что уже всё, надо заканчивать. Здоровье не позволяло играть. За несколько месяцев до конца прошлого сезона было такое состояние, что уже думал о том, чтобы завершить карьеру. Всё меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону», — цитирует Васина Sport24.

Также защитник ответил, как сейчас оценивает своё физическое состояние.

«Лучшее за последние три сезона. Меня сейчас ничего не беспокоит, можно набирать форму», — сказал он.

Контракт Васина с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее Васин объяснил, почему продлил контракт с ЦСКА.

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