СМИ: пивоваренная компания из Нидерландов хочет спонсировать РПЛ

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Пивоваренная компания из Нидерландов решила спонсировать Российскую премьер-лигу (РПЛ).
СМИ: пивоваренная компания из Нидерландов хочет спонсировать РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает РБК, компания станет спонсором РПЛ, если будет принят закон о пиве.

Отмечается, что компания значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для Российского футбольного союза.

В документации сказано, что первым шагом к повышению коммерциализации российского футбола может стать контракт с нидерландской пивоваренной компанией на 2 млрд рублей, который увеличит желание болельщиков приходить на арены.

Напомним, РФС направил клубам РПЛ документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч за неделю до старта РПЛ.

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