Деспотович и Слуцкий заявили, что «Рубин» намерен выиграть РПЛ в предстоящем сезоне

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович и главный тренер команды Леонид Слуцкий ответили на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.

globallookpress.com

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«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — заявил Деспотович. Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что согласен со своим подопечным. В прошлом сезоне «Рубин» занял четвёртое место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу конференций. Действующим чемпионом является «Зенит». Ранее футболист «Рубина» Денис Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский клуб.