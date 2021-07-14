Деспотович и Слуцкий заявили, что «Рубин» намерен выиграть РПЛ в предстоящем сезоне
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«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — заявил Деспотович.
Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что согласен со своим подопечным.
В прошлом сезоне «Рубин» занял четвёртое место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу конференций. Действующим чемпионом является «Зенит».
Ранее футболист «Рубина» Денис Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский клуб.