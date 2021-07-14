Деспотович и Слуцкий заявили, что «Рубин» намерен выиграть РПЛ в предстоящем сезоне

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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович и главный тренер команды Леонид Слуцкий ответили на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.
Деспотович и Слуцкий заявили, что «Рубин» намерен выиграть РПЛ в предстоящем сезоне
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — заявил Деспотович.

Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что согласен со своим подопечным.

В прошлом сезоне «Рубин» занял четвёртое место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу конференций. Действующим чемпионом является «Зенит».

Ранее футболист «Рубина» Денис Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский клуб.

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