Футболист «Рубина» Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский клуб

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский футбольный клуб.

«Есть мечта уехать в Европу — как и у каждого, мне кажется. Если будет шанс попасть в хороший чемпионат — вцеплюсь в него зубами. Всё-таки европейский футбол отличается от нашего. Во-первых, там играют быстрее. Во-вторых, ну наш чемпионат и европейские — небо и земля: какая техника у них, какое мышление», — цитирует Макарова Sport24.

Он отметил, что Алексей Миранчук очень сильно прибавил после перехода в «Аталанту». По словам Макарова, ему хочется расти над собой и пробиться в групповой этап Лиги конференций.

«Рубин» давно не играл в Европе, я вообще никогда — а тут много хороших команд, интересно. Ну и как раз проверим, как наши навыки работают в сравнении с Европой», — добавил Макаров.

В минувшем сезоне Макаров провёл 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Химками» в контрольном матче.