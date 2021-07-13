Червиченко считает, что стоит не допускать «Нижний Новгород» к участию в РПЛ

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о финансовых проблемах футбольного клуба «Нижний Новгород».
Червиченко считает, что стоит не допускать «Нижний Новгород» к участию в РПЛ
  • РИА Новости

«Новый сезон ещё не стартовал, так что не большая проблема — просто не допустить «Нижний Новгород» к чемпионату и до свидания. Мне странно, что такое происходит у нас в лиге в который раз», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что не понимает, почему составлялся календарь без понимания, в состоянии ли команда выступать в высшем дивизионе.

«Один человек или несколько, но тот, кто является ответственным за это, снова допустил такую ситуацию, должен покинуть свою должность и искать новую работу. Видимо, люди думают, что они вечные на своих постах», — добавил Червиченко.

«Нижний Новгород» занял третье место в Футбольной национальной лиге по итогам минувшего сезона и получил право играть в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» должен футболистам 120 млн рублей за прошлый сезон.

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