Стамбул хочет провести летние Олимпийские игры 2036 года

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Мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что город намерен претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Стамбул хочет провести летние Олимпийские игры 2036 года
  • Pixabay

«Наша цель — провести Олимпийские и Паралимпийские игры в 2036 году. Я уверен, что выиграем в борьбе за право принять соревнования», — приводит слова Имамоглу AFP.

Напомним, что перенесённые с 2020 года на 2021-й летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса пройдут с 23 июля по 8 августа. В 2024-м летнюю Олимпиаду проведёт Париж, а в 2028-м — Лос-Анджелес. На проведение ОИ-2032 пока претендует австралийский Брисбен.

Ранее сообщалось, что больше половины российских спортсменов вакцинировались перед Олимпиадой в Токио.

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