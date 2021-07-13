СМИ: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича

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Итальянский футбольный клуб «Милан» согласовал с московским ЦСКА переход хорватского полузащитника красно-синих Николы Влашича.
СМИ: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщает журналист Экрем Конур в Twitter, ЦСКА согласился отдать 23-летнего игрока в аренду с обязательным последующим выкупом за €25 млн. В ближайшее время Влашич должен прибыть в Милан для завершения сделки.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом.

В минувшем сезоне он провёл за армейцев 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Влашич опубликовал эмодзи с машущей рукой на фоне слухов об уходе из ЦСКА.

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