Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о доходе телеканала, отвечая на вопросы зрителей в социальных сетях.
Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»
  • РИА Новости

«Годовой доход «Матч ТВ» составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте. Мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби», — цитирует Канделаки пресс-служба «Матч ТВ».

По её словам, «Матч ТВ» — это отличный коллектив и технически оснащённый канал с уникальными возможностями.

«Нас всех сплотила дружба, любовь к спорту и желание изменить его визуально. Спортивное телевидение — это самое динамично развивающееся телевидение», — сказала она.

Ранее Канделаки отреагировала на конфликт Губерниева с Бузовой в эфире «Матч ТВ».

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