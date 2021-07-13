Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о доходе телеканала, отвечая на вопросы зрителей в социальных сетях.

«Годовой доход «Матч ТВ» составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте. Мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби», — цитирует Канделаки пресс-служба «Матч ТВ».

По её словам, «Матч ТВ» — это отличный коллектив и технически оснащённый канал с уникальными возможностями.

«Нас всех сплотила дружба, любовь к спорту и желание изменить его визуально. Спортивное телевидение — это самое динамично развивающееся телевидение», — сказала она.

Ранее Канделаки отреагировала на конфликт Губерниева с Бузовой в эфире «Матч ТВ».