Дацюк будет готовиться к новому сезону КХЛ индивидуально

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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к болельщикам перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дацюк будет готовиться к новому сезону КХЛ индивидуально
  • РИА Новости

«Дорогие болельщики! Я благодарен вам за поддержку, хочу быть с вами честным и не обмануть ваши ожидания! Передо мной стоит непростой выбор — что делать дальше. Хоккей — это моя жизнь, я очень хочу приносить пользу родной команде «Автомобилист», но в то же время задаю себе вопросы: «Буду ли я готов полноценно отыграть ещё один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?» — цитирует Дацюка официальный сайт «Автомобилиста».

По словам нападающего, в настоящий момент совместно с тренерским штабом было принято решение об индивидуальном плане его подготовки к новому сезону.

«В конце августа, пройдя определённый период подготовки, пойму, смогу ли продолжить карьеру. Хочу выразить огромную благодарность клубу за готовность предоставить мне время и принять любое моё решение», — заявил он.

В прошедшем сезоне КХЛ Дацюк провел 51 матч в регулярном чемпионате, в котором набрал 35 (12 + 23) очков. В плей-офф нападающий набрал три очка в пяти встречах.

Ранее КХЛ объявила календарь сезона-2021/22.

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