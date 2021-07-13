Экс-хавбек ЦСКА назвал главную проблему российского футбола

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик высказал мнение о ситуации в российском футболе.
Экс-хавбек ЦСКА назвал главную проблему российского футбола
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я всегда говорил, что в России есть хорошие футболисты. Но есть большая проблема: российские игроки пробиваются из маленьких клубов в топы, такие как «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, останавливаются и проводят там всю карьеру. Я этого не понимаю. Лучше проводить пару лет в России, а потом сразу ехать за границу. От этого и сборная будет намного сильнее», — приводит слова Ярошика Sport24.

Он отметил, что футболистам нужно соревноваться с лучшими командами и лучшими игроками, а не оставаться на одном уровне всю карьеру.

«Тогда и сборная будет совсем другая, топ-уровня. А пока из этой сборной не могу никого выделить как кандидатов на переход в Европу. На Евро сборная России играла невразумительно», — добавил чешский хавбек.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» объявил о трансфере российского футболиста Иосифова.

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