Леброн Джеймс рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
- Reuters
«Я искренне надеюсь, что смогу завершить свою карьеру в «Лейкерс». Сколько бы лет я ещё ни провёл здесь, — четыре, пять, шесть или семь — я надеюсь, что продолжу играть здесь. Мне нравится в Лос-Анджелесе, моей семье нравится здесь. Быть в клубе с такой богатой историей — это будто очутиться в «Космическом джеме». Я никогда не думал, что такое будет когда-то возможно. Я сразу думаю о множестве великих игроков, список которых можно продолжать», — приводит слова Леброна Джеймса MSN.
36-летний Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, а также четырёхкратным MVP финала и MVP сезона. На его счету множество статистических рекордов лиги.
Ранее сообщалось, что Джеймс был назван самым ненавистным спортсменом в мире.