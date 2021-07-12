Саган снялся с «Тур де Франс» из-за травмы и уже перенёс операцию

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Словацкий велогонщик Петер Саган, представляющий команду Bora-Hansgrohe, досрочно завершил выступления на престижной веломногодневке «Тур де Франс» из-за травмы.
Саган снялся с «Тур де Франс» из-за травмы и уже перенёс операцию
  • Reuters

«На третьем этапе цепь ударила меня по колену и вошла в кожу над коленной чашечкой, оставив глубокую рану. Мы очистили рану, насколько возможно, чтобы избежать заражения из-за грязи от цепного масла. Однако через несколько дней развилось воспаление, и, к сожалению, мне пришлось сняться с «Тура», — приводит слова Сагана пресс-служба команды.

В Bora-Hansgrohe отметили, что антибиотики не помогли снять развившееся воспаление и единственным решением в данной ситуации стало оперативное вмешательство, которое прошло успешно. Саган сможет в ближайшее время возобновить тренировки.

«Тур де Франс — 2021» стартовал 26 июня и завершится 18 июля.

Ранее американец Сепп Кусс стал победителем 15-го этапа «Тур де Франс».

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