Саган снялся с «Тур де Франс» из-за травмы и уже перенёс операцию
- Reuters
«На третьем этапе цепь ударила меня по колену и вошла в кожу над коленной чашечкой, оставив глубокую рану. Мы очистили рану, насколько возможно, чтобы избежать заражения из-за грязи от цепного масла. Однако через несколько дней развилось воспаление, и, к сожалению, мне пришлось сняться с «Тура», — приводит слова Сагана пресс-служба команды.
В Bora-Hansgrohe отметили, что антибиотики не помогли снять развившееся воспаление и единственным решением в данной ситуации стало оперативное вмешательство, которое прошло успешно. Саган сможет в ближайшее время возобновить тренировки.
«Тур де Франс — 2021» стартовал 26 июня и завершится 18 июля.
Ранее американец Сепп Кусс стал победителем 15-го этапа «Тур де Франс».