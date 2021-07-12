В Ленинградской области в ДТП погиб автогонщик Куренбин

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В Выборгском районе Ленинградской области произошла авария, в которой погиб 36-летний автогонщик Иван Куренбин.
В Ленинградской области в ДТП погиб автогонщик Куренбин
  • РИА Новости

Как сообщает «Фонтанка», Куренбин вылетел с трассы на автодороге Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. В итоге его автомобиль влетел в опору ЛЭП и загорелся, а сам водитель и 32-летняя жительница Москвы Татьяна Игушина, которая находилась на пассажирском сиденье, скончались на месте.

Отмечается, что их тела полностью обгорели.

Известно, что в этот день гонщик отдыхал с друзьями за городом и несколько раз садился за руль разных машин.

В 2021 году Куренбин участвовал в гонках серии RDS GP, а Игушина в 2018-м принимала участие в женской мотокругосветке.

Ранее сообщалось, что мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался после аварии на Гран-при Италии в возрасте 19 лет.

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