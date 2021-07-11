Месси отреагировал на победу в Кубке Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы над национальной командой Бразилии в финальном матче Кубка Америки по футболу 2021 года.

«Невозможно описать счастье, которое я испытываю. Я мечтал об этом моменте бесчисленное количество раз. Я уступал в финале, но знал, что этот день рано или поздно наступит. Я чувствую, что Бог сохранил этот момент для меня: финал с Бразилией в Рио-де Жанейро», — цитирует Месси Ole.

По мнению нападающего, этот финал останется в истории не только потому, что Аргентина — чемпион, но и потому, что она победила команду Бразилии на её поле.

«Мы до сих пор не можем поверить, что мы чемпионы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком Кубка Америки.