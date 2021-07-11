Месси отреагировал на победу в Кубке Америки

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы над национальной командой Бразилии в финальном матче Кубка Америки по футболу 2021 года.
Месси отреагировал на победу в Кубке Америки
  • Reuters
  • © Ricardo Moraes

«Невозможно описать счастье, которое я испытываю. Я мечтал об этом моменте бесчисленное количество раз. Я уступал в финале, но знал, что этот день рано или поздно наступит. Я чувствую, что Бог сохранил этот момент для меня: финал с Бразилией в Рио-де Жанейро», — цитирует Месси Ole.

По мнению нападающего, этот финал останется в истории не только потому, что Аргентина — чемпион, но и потому, что она победила команду Бразилии на её поле.

«Мы до сих пор не можем поверить, что мы чемпионы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком Кубка Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить