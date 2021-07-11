Месси признан лучшим игроком Кубка Америки
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Бразилии.
Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Анхель Ди Мария.
Таким образом, Аргентина завоевала Кубок Америки.
Месси провёл семь матчей на турнире, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Колумбия победила Перу в дополнительное время в матче за третье место Кубка Америки.