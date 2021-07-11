Месси признан лучшим игроком Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки по футболу 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Бразилии.

Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Анхель Ди Мария.

Таким образом, Аргентина завоевала Кубок Америки.

Месси провёл семь матчей на турнире, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Колумбия победила Перу в дополнительное время в матче за третье место Кубка Америки.