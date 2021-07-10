Колумбия в компенсированное время обыграла Перу в матче за третье место на Кубке Америки

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Сборная Колумбии по футболу одержала победу над командой Перу в матче за третье место на Кубке Америки в Бразилии.
Колумбия в компенсированное время обыграла Перу в матче за третье место на Кубке Америки
  • © Reuters

Встреча прошла в Бразилиа и завершилась со счётом 3:2.

В составе колумбийского коллектива дубль оформил Луис Диас, который забил на 66-й и четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму, а также отличился Хуан Куадрадо (49'). Перуанцы ответили голами Йосимара Йотуна (45') и Джанлуки Лападулы (82').

Таким образом, подопечные Рейнальдо Руэды завоевали бронзовые медали турнира. 

Финал, в котором сыграют Аргентина и Бразилия, состоится 11 июля в Рио-де-Жанейро. Начало — в 03:00 мск.

Ранее нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился ожиданиями от матча с Бразилией в финале Кубка Америки.

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