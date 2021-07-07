Месси: финала Аргентина — Бразилия на Кубке Америки ждали все

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился ожиданиями от матча с Бразилией в финале Кубка Америки.
Месси: финала Аргентина — Бразилия на Кубке Америки ждали все
  • Reuters

«Аргентина — Бразилия — это финал, которого мы все ждали. Нас ждёт очень сложный матч с большим количеством борьбы», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

По его словам, выход в финал был первой целью аргентинской команды, а сейчас сборная воодушевлена сильнее, чем когда-либо.

«Я получаю большое удовольствие от этих дней. Я хочу выиграть что-нибудь со сборной», — добавил Месси.

Финал Бразилия — Аргентина состоится 11 июля. Команды в общей сложности 33 раза встречались в рамках Кубка Америки и всего дважды — в финалах, победу в которых одержали бразильцы.

Аргентина является 14-кратным чемпионом турнира, Бразилия девять раз становилась чемпионом.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Бразилия в третий раз встретятся в финале Кубка Америки по футболу.

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