Аргентина и Бразилия в третий раз встретятся в финале Кубка Америки по футболу

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По итогам матчей 1/2 финала определились финалисты 47-го в истории розыгрыша Кубка Америки по футболу.
Аргентина и Бразилия в третий раз встретятся в финале Кубка Америки по футболу
  • © Reuters

Аргентина в своём полуфинале победила Колумбию по пенальти — 1:1 (3:2).

Бразилия взяла верх над Перу со счётом 0:1.

Финал Бразилия — Аргентина состоится 11 июля. Команды в общей сложности 33 раза встречались в рамках Кубка Америки, и всего дважды — в финалах, победу в которых одержали бразильцы.

Аргентина является 14-кратным чемпионом турнира, Бразилия — девять раз становилась чемпионом.

Ранее сообщалось, что Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки по футболу.

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