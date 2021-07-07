Аргентина и Бразилия в третий раз встретятся в финале Кубка Америки по футболу
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Аргентина в своём полуфинале победила Колумбию по пенальти — 1:1 (3:2).
Бразилия взяла верх над Перу со счётом 0:1.
Финал Бразилия — Аргентина состоится 11 июля. Команды в общей сложности 33 раза встречались в рамках Кубка Америки, и всего дважды — в финалах, победу в которых одержали бразильцы.
Аргентина является 14-кратным чемпионом турнира, Бразилия — девять раз становилась чемпионом.
Ранее сообщалось, что Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки по футболу.