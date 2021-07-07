Аргентина и Бразилия в третий раз встретятся в финале Кубка Америки по футболу

По итогам матчей 1/2 финала определились финалисты 47-го в истории розыгрыша Кубка Америки по футболу.

Аргентина в своём полуфинале победила Колумбию по пенальти — 1:1 (3:2).

Бразилия взяла верх над Перу со счётом 0:1.

Финал Бразилия — Аргентина состоится 11 июля. Команды в общей сложности 33 раза встречались в рамках Кубка Америки, и всего дважды — в финалах, победу в которых одержали бразильцы.

Аргентина является 14-кратным чемпионом турнира, Бразилия — девять раз становилась чемпионом.

Ранее сообщалось, что Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки по футболу.