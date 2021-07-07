Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу.

Встреча, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (3:2) в пользу аргентинцев.

В основное время за Аргентину на седьмой минуте забил Лаутаро Мартинес. Колумбия ответила голом Луиса Диаса на 61-й минуте.

В серии пенальти, завершившейся со счётом 3:2, аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес отразил три удара из пяти.

Таким образом, Аргентина вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.

Ранее сообщалось, что Бразилия победила Перу и вышла в финал Кубка Америки по футболу.