Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки по футболу

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Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу.
Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки по футболу
  • © Reuters

Встреча, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 1:1 (3:2) в пользу аргентинцев.

В основное время за Аргентину на седьмой минуте забил Лаутаро Мартинес. Колумбия ответила голом Луиса Диаса на 61-й минуте.

В серии пенальти, завершившейся со счётом 3:2, аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес отразил три удара из пяти.

Таким образом, Аргентина вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.

Ранее сообщалось, что Бразилия победила Перу и вышла в финал Кубка Америки по футболу.

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