Макгрегор — о поражении от Порье: это ещё не конец

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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор прокомментировал поражение от американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.
Макгрегор — о поражении от Порье: это ещё не конец
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

«Это ещё не конец. Если мне придётся подраться с ним на улице, значит, будет так. Мне плевать», — сказал Макгрегор после поединка.

Также ирландец ответил на вопрос о переломе ноги.

«Он не сломал мне ногу своим ударом. Я проверил. К чёрту Дастина», — сказал он.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.

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