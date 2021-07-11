Макгрегор — о поражении от Порье: это ещё не конец

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор прокомментировал поражение от американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Это ещё не конец. Если мне придётся подраться с ним на улице, значит, будет так. Мне плевать», — сказал Макгрегор после поединка.

Также ирландец ответил на вопрос о переломе ноги.

«Он не сломал мне ногу своим ударом. Я проверил. К чёрту Дастина», — сказал он.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.