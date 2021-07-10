Стало известно, когда Головин вернётся в расположение «Монако»

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Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда хавбек прибудет в расположение клуба после выступления за сборную России на чемпионате Европы.

«14 июля Головин прибудет в расположение «Монако». У него заканчивается отпуск, он приступает к работе. Есть ли у него проблемы со здоровьем после чемпионата Европы? Если бы были, я бы знал», — приводит слова Артёмова ТАСС.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020 21 июня после поражения от Дании в матче третьего тура группового этапа. Головин принял участие во всех трёх встречах на континентальном первенстве, но не отметился результативными действиями.

Сезон-2021/22 французской Лиги 1 стартует 7 августа. «Монако» первый матч проведёт 8 августа, приняв на своём поле «Нант».

Ранее сообщалось, что «Байер» подтвердил подписание контракта с Андреем Лунёвым.

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