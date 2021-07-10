Дина Аверина: ставлю себе цель — дожить до Олимпиады

Трёхкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о последнем месяце подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

«Не хочу даже представлять и думать об этом, потому что понимаю, что в этот месяц будут сумасшедшие нагрузки и тренировки. Ставлю себе цель — дожить до Олимпиады и хорошо подготовиться. А там — уж что будет», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Она отметил, что пока что не нужно думать об Олимпиаде.

«У нас в первую очередь цель — попасть на Игры. А там уже будет видно. В России очень большая конкуренция, огромная скамейка запасных, и если ты попал на Олимпиаду, то это уже успех», — добавила Аверина.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020-го на 2021 год, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки победили в командном многоборье на этапе Кубка вызова в Москве.