Глава ФЛГР назвала неоценимым вклад экс-президента FIS Каспера в развитие лыжного спорта
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- © Michael Kappeler/dpa
«С уходом из жизни Джанфранко Каспера мировое спортивное сообщество лишилось сильной личности, неповторимого лидера и просто хорошего человека. Его вклад в развитие лыжного спорта неоценим. Джанфранко больше с нами нет, но с нами осталось его наследие, и мы продолжим его дело. Мы скорбим вместе со всей семьёй FIS», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ФЛГР.
Каспер руководил FIS на протяжении 23 лет — с 1998 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что Джанфранко Каспер скончался на 78-м году жизни.