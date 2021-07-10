Глава ФЛГР назвала неоценимым вклад экс-президента FIS Каспера в развитие лыжного спорта

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отреагировала на сообщение о смерти бывшего президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера.

«С уходом из жизни Джанфранко Каспера мировое спортивное сообщество лишилось сильной личности, неповторимого лидера и просто хорошего человека. Его вклад в развитие лыжного спорта неоценим. Джанфранко больше с нами нет, но с нами осталось его наследие, и мы продолжим его дело. Мы скорбим вместе со всей семьёй FIS», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ФЛГР.

Каспер руководил FIS на протяжении 23 лет — с 1998 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Джанфранко Каспер скончался на 78-м году жизни.