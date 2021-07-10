Глушаков — о новом контракте с «Химками»: я получаю удовольствие от футбола

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Главное, что сейчас мне 34 года и я получаю удовольствие от игры в футбол, а также исполняю свои функции на поле. Важно, не сколько лет игроку, а выполняет ли он требования тренера. Многие футболисты играют и после 37 лет — тот же Златан Ибрагимович», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Глушаков выступает в «Химках» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах и записал в свой актив три гола и одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Глушаков подписал новый контракт с «Химками».