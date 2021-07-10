Барти обыграла Плишкову и впервые стала чемпионкой Уимблдона

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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в финале третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.
Барти обыграла Плишкову и впервые стала чемпионкой Уимблдона
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7(4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки, выполнившей шесть эйсов, реализовавшей шесть из восьми брейк-пойнтов и допустившей семь двойных ошибок.

Таким образом, Барти выиграла свой второй в карьере турнир Большого шлема — в 2019 году она стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

29-летняя Плишкова во второй раз в карьере играла в финале ТБШ — в 2016 году она дошла до решающего матча US Open, в котором уступила немке Анжелике Кербер.

Ранее Кудерметова высказалась о выходе в финал Уимблдона в парном разряде.

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