Трёхкратный обладатель КМ сравнил чешского скалолаза Ондру с Месси и Роналду

Трёхкратный обладатель Кубка мира россиянин Станислав Кокорин рассказал, кого считает лучшими скалолазами мира.

«Дмитрий Шарафутдинов — единственный четырёхкратный чемпион мира. Крис Шарма — идол для многих спортсменов. Он поднял на высочайший уровень индустрию скалолазания в Америке и во всём мире, у него были очень классные проекты. И Адам Ондра — настоящая машина, даже не знаю, с кем его сравнить. Скалолазный Роналду или Месси», — сказал Кокорин в интервью программе «Смол Ток».

Ранее Кокорин предположил, как Моргенштерн может помочь сделать скалолазание популярным.