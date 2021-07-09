Трёхкратный обладатель КМ сравнил чешского скалолаза Ондру с Месси и Роналду

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Трёхкратный обладатель Кубка мира россиянин Станислав Кокорин рассказал, кого считает лучшими скалолазами мира.
Трёхкратный обладатель КМ сравнил чешского скалолаза Ондру с Месси и Роналду
  • Reuters

«Дмитрий Шарафутдинов — единственный четырёхкратный чемпион мира. Крис Шарма — идол для многих спортсменов. Он поднял на высочайший уровень индустрию скалолазания в Америке и во всём мире, у него были очень классные проекты. И Адам Ондра — настоящая машина, даже не знаю, с кем его сравнить. Скалолазный Роналду или Месси», — сказал Кокорин в интервью программе «Смол Ток».

Ранее Кокорин предположил, как Моргенштерн может помочь сделать скалолазание популярным.

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