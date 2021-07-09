СМИ: ЦСКА сделал предложение по трансферу футболиста «Интера» Далберта

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Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение о покупке защитника миланского «Интера» Далберта.
СМИ: ЦСКА сделал предложение по трансферу футболиста «Интера» Далберта
  • Reuters

Об этом сообщает Fcinter1908.it со ссылкой на журналиста Альфредо Педулла.

Отмечается, что возможность ухода игрока в российский коллектив оценивается в 70%. В ближайшее время «Интер» рассмотрит предложение по игроку и решит, стоит ли его продавать. При этом сумма, которую предложил ЦСКА, остаётся неизвестной. 

Прошлый сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Защитник сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Интером» действителен до 2023 года.

Ранее Нобель Арустамян сообщил, что «Милан» связался с ЦСКА по трансферу Николы Влашича.

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