СМИ: ЦСКА сделал предложение по трансферу футболиста «Интера» Далберта

Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение о покупке защитника миланского «Интера» Далберта.

Об этом сообщает Fcinter1908.it со ссылкой на журналиста Альфредо Педулла.

Отмечается, что возможность ухода игрока в российский коллектив оценивается в 70%. В ближайшее время «Интер» рассмотрит предложение по игроку и решит, стоит ли его продавать. При этом сумма, которую предложил ЦСКА, остаётся неизвестной.

Прошлый сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Защитник сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Интером» действителен до 2023 года.

Ранее Нобель Арустамян сообщил, что «Милан» связался с ЦСКА по трансферу Николы Влашича.