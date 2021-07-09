Секундант экс-чемпиона UFC Яна: рад, что бой со Стерлингом будет в Абу-Даби

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Ильяс Хамзин, который является секундантом бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал информацию о проведении реванша своего соотечественника с нынешним обладателем титула — американцем Алджэмейном Стерлингом — в Абу-Даби.
Секундант экс-чемпиона UFC Яна: рад, что бой со Стерлингом будет в Абу-Даби
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Рад, что бой будет в Абу-Даби. Туда не нужна виза, и, если всё будет хорошо, я буду рад. Мы столько времени ждали, и сейчас есть какие-то движения, тренер Стерлинга подтвердил дату, что они готовы. Остаётся ждать официального подтверждения. Нужно уже поставить точку в этой затянувшейся истории», — цитирует Хамзина «Чемпионат».

В начале марта на турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу — был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом, вследствие чего потерял пояс.

Ранее стало известно, где и когда может состояться реванш Яна и Стерлинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить