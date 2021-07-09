Секундант экс-чемпиона UFC Яна: рад, что бой со Стерлингом будет в Абу-Даби
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«Рад, что бой будет в Абу-Даби. Туда не нужна виза, и, если всё будет хорошо, я буду рад. Мы столько времени ждали, и сейчас есть какие-то движения, тренер Стерлинга подтвердил дату, что они готовы. Остаётся ждать официального подтверждения. Нужно уже поставить точку в этой затянувшейся истории», — цитирует Хамзина «Чемпионат».
В начале марта на турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу — был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом, вследствие чего потерял пояс.
Ранее стало известно, где и когда может состояться реванш Яна и Стерлинга.