Секундант экс-чемпиона UFC Яна: рад, что бой со Стерлингом будет в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Ильяс Хамзин, который является секундантом бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал информацию о проведении реванша своего соотечественника с нынешним обладателем титула — американцем Алджэмейном Стерлингом — в Абу-Даби.

«Рад, что бой будет в Абу-Даби. Туда не нужна виза, и, если всё будет хорошо, я буду рад. Мы столько времени ждали, и сейчас есть какие-то движения, тренер Стерлинга подтвердил дату, что они готовы. Остаётся ждать официального подтверждения. Нужно уже поставить точку в этой затянувшейся истории», — цитирует Хамзина «Чемпионат».

В начале марта на турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу — был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом, вследствие чего потерял пояс.

Ранее стало известно, где и когда может состояться реванш Яна и Стерлинга.