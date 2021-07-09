Стало известно, где и когда может состояться реванш Яна и Стерлинга

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, сообщил, когда и где может пройти реванш с нынешним обладателем титула американцем Алджэмейном Стерлингом.

«30 октября в Абу-Даби пройдёт турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой, всё сейчас зависит от Стерлинга», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Как он сообщил, Стерлинг до сих пор говорит, что врачи всё ещё не разрешают ему возвращаться к полноценным тренировкам, из-за чего пока не удаётся договориться на конкретную дату.

«Когда врачи дадут ему зелёный свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры. Эта дата устраивает и нас, и UFC. Так что решение за Стерлингом», — подчеркнул менеджер.

В начале марта на турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией за запрещённый удар коленом и потерял пояс.

Ранее менеджер Яна заявил, что у него нет доверия к словам Стерлинга.