Менеджер Яна заявил, что у него нет доверия к словам Стерлинга
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«Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил — октябрь. Сейчас ещё рано о чём-то говорить», — цитирует Абдрахманова ТАСС.
Стерлинг, который перенёс операцию, говорил, что намерен вернуться к боям в апреле.
В начале марта на турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией за запрещённый удар коленом и потерял пояс.
Ранее менеджер Яна выразил мнение, что UFC не даст россиянину бой за временный титул.