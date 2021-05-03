Менеджер Яна заявил, что у него нет доверия к словам Стерлинга

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, заявил, что не доверяет словам нынешнего обладателя титула американца Алджэмейна Стерлинга по поводу его возвращения в октагон.

«Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил — октябрь. Сейчас ещё рано о чём-то говорить», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Стерлинг, который перенёс операцию, говорил, что намерен вернуться к боям в апреле.

В начале марта на турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией за запрещённый удар коленом и потерял пояс.

Ранее менеджер Яна выразил мнение, что UFC не даст россиянину бой за временный титул.