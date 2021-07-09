«Спартак» проведёт закрытую церемонию вручения серебряных медалей
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«Спартак» проведёт закрытую церемонию вручения серебряных медалей на одной из тренировок команды», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
24 июля москвичи встретятся с казанским «Рубином» в рамках первого тура РПЛ сезона-2021/22 на стадионе «Казань-Арена».
Ранее сообщалось, что «Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Петербурге.