Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о планах проведения церемонии вручения серебряных медалей.

«Спартак» проведёт закрытую церемонию вручения серебряных медалей на одной из тренировок команды», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

24 июля москвичи встретятся с казанским «Рубином» в рамках первого тура РПЛ сезона-2021/22 на стадионе «Казань-Арена».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Петербурге.