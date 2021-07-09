«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Петербурге

В «Зените» прокомментировали постановление властей Петербурга о запрете на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек с 13 июля.

«Мы ознакомились с постановлением и готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В «Зените» также заявили, что находятся в тесном контакте с городом и готовы принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах для безопасности зрителей.

7 августа петербуржцы встретятся с «Краснодаром» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Сазонов перешёл в «Динамо».