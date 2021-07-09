«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Петербурге

Короткая ссылка
В «Зените» прокомментировали постановление властей Петербурга о запрете на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек с 13 июля.
«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Петербурге
  • РИА Новости

«Мы ознакомились с постановлением и готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В «Зените» также заявили, что находятся в тесном контакте с городом и готовы принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах для безопасности зрителей.

7 августа петербуржцы встретятся с «Краснодаром» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Сазонов перешёл в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить