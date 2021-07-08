СМИ: «Арсенал» и «Манчестер Сити» пытались подписать Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос, подписавший контракт с французским «Пари Сен-Жермен», отклонил предложения от двух английских клубов — «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Как сообщает Goal, 35-летний испанец не согласился на переход в «Арсенал», потому что лондонская команда не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. При этом он не стал соглашаться на двухлетний контракт с «Манчестер Сити», предпочтя ПСЖ.

Предыдущим клубом Рамоса был мадридский «Реал», за который он выступал с 2005 по 2021 год, записав в свой актив 101 гол и 40 результативных передач в 671 матче. В составе «галактикос» он выиграл 22 клубных трофея, в том числе четырежды — Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о переходе Рамоса.