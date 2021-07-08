ПСЖ объявил о переходе Рамоса

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Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру во французском ПСЖ.
ПСЖ объявил о переходе Рамоса
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение опытного защитника с клубом рассчитано до 2023 года. Испанец перешёл в ПСЖ на правах свободного агента.

35-летний футболист покинул «Реал» в связи с истечением срока действия контракта. За мадридцев Рамос выступал с 2005 года. Со «сливочными» он пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

Ранее Рамос высказался о вылете Испании с Евро-2020. 

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