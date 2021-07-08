Зырянов высказался о перспективе возглавить «Зенит»

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне тренер молодёжного состава Константин Зырянов заявил, что не хотел бы возглавлять первую команду.
Зырянов высказался о перспективе возглавить «Зенит»
  • РИА Новости

«Меня часто спрашивают: не хочу ли я возглавить основную команду клуба. Но я отвечаю: боже упаси, там же Сергей Богданович Семак. Амбиции у меня, конечно, есть. Но есть цель, а есть ступени, по которым нужно постепенно к ней идти. Этим я сейчас и занимаюсь», — цитирует Зырянова Sport24.

В настоящее время главным тренером «Зенита» является Сергей Семак, который три раза подряд уже привёл петербургский клуб к победе в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Лунёв продолжит карьеру в «Байере».

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