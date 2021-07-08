Кёрлингистка Арсенькина рассказала, что сходила бы на свидание с Нагиевым

Чемпионка России и Европы по кёрлингу Галина Арсенькина рассказала, с кем сходила бы на свидание.

В откровенном интервью в новой серии развлекательного шоу «Как покорить чемпионку?» на видеосервисе PREMIER Арсенькина заявила, что сходила бы на свидание с Дмитрием Нагиевым.

Кёрлингистка отметила, что девушки действительно любят «плохишей» и она сама влюблялась в таких.

Напомним, что новый проект рассказывает о взгляде известных спортсменок на мужчин и отношения в целом.

Шоу выходит на видеосервисе два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

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